Меню
Общество
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
26 мая 10:59

В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 174 человека

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 915 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 362 342 заболевших, из которых выздоровели 131 129 человек

В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 174 человека
Фото: news.myseldon.com

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 915 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 362 342 заболевших, из которых выздоровели 131 129 человек.

В федеральном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 сообщили, что за последние сутки в стране от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 174 пациента.

В Москве за сутки зарегистрировано 2830 новых случаев заражения, в Московской области – 817, в Санкт-Петербурге – 363, а в Нижегородской области – 228. В Свердловской области за сутки выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом, в Ростовской области – 203 случая, а в Красноярском крае – 148.

Материалы по теме
Следователи возбудили дело против постояльца хостела, который заразил коронавирусом других гостей
ВОЗ приостановила испытания противомалярийных препаратов в качестве лекарств от коронавируса
Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии изменений в показателях смертности медиков от COVID-19
Сейчас на главной
Авиакомпания «Победа» обрушила цены на билеты
авиакомпании
Авиакомпания «Победа» обрушила цены на билеты
Лоукостер «Победа», который объявил о возобновлении полетов с 1 июня, обрушил цены на авиаперелеты по России. Крупные авиакомпании («Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair) были вынуждены снизить стоимость билетов с вылетами в июне
Авторская колонка
Сдала днем анализ на антитела к COVID19 и к вечеру оказалась в розыске
С 16 марта я работаю удаленно, а с 5 мая я вообще перестала выходить из квартиры и даже на дачу больше не езжу. Муж и дочка тоже не выходят. Мы ничем не болеем, я в последний раз болела в январе
Синицына Ольга
В Москве проведут эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта
паспорт
В Москве проведут эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта
Минкомсвязи России предлагает с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года провести в Москве эксперимент по использованию приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта
Власти Испании решили не вводить для туристов обязательный карантин на 14 дней
туризм
Власти Испании решили не вводить для туристов обязательный карантин на 14 дней
Власти Испании приняли решение отменить обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в страну иностранных граждан. С 1 июля туристам не придется соблюдать режим самоизоляции
Российских автомобилистов из-за коронавируса временно освободили от техосмотра перед покупкой ОСАГО
ОСАГО
Российских автомобилистов из-за коронавируса временно освободили от техосмотра перед покупкой ОСАГО
В России вступил в силу закон, который временно освобождает автомобилистов от необходимости проходить техосмотр транспортного средства перед покупкой полиса ОСАГО. Такой закон был принят в связи с закрытием пунктов техосмотра из-за пандемии коронавируса
Масочный и перчаточный режимы продлятся в России минимум два месяца
режим изоляции
Масочный и перчаточный режимы продлятся в России минимум два месяца
По словам главного санитарного врача России, гражданам придется «долго жить с коронавирусом вирусом». В той связи всем придется соблюдать требования по поддержанию чистоты рук, обработке помещений, посуды и носить маски
Правительство запретило ввоз в Россию дешевого импортного бензина
бензин
Правительство запретило ввоз в Россию дешевого импортного бензина
В соответствии с решением правительства, в Россию запрещен импорт автомобильного бензина, дизеля, авиационного керосина и судового топлива. Решение принято с целью обеспечения энергетической безопасности
Шесть лет на грани отставки
МВД
Шесть лет на грани отставки
21 мая 2012 года - Владимир Колокольцев был назначен министром внутренних дел. А уже с 2014 года СМИ с завидной регулярностью стали писать о его скорой отставке. Но глава МВД, судя по всему, оказался непотопляемым, несмотря на коррупционные скандалы в его ведомстве,
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о передаче тел умерших россиян для научных исследований
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому родственники умершего человека смогут давать согласие на использование тела не только в качестве донора органов, но и для научных целей
В Петербурге коммунальщики закрасили граффити с портретом Иосифа Бродского
граффити
В Петербурге коммунальщики закрасили граффити с портретом Иосифа Бродского
В Санкт-Петербурге сотрудники коммунальных служб уничтожили граффити с портретом Иосифа Бродского на стене дома по улице Пестеля, автором которого стал художник Олег Лукьянов
Глава правительства попросил российских граждан отказаться от поездок за границу
туризм
Глава правительства попросил российских граждан отказаться от поездок за границу
В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, премьер попросил россиян «не торопиться планировать зарубежные отпуска»
ИП французского актера Жерара Депардье попало в список претендентов на государственную поддержку
Жерар Депардье
ИП французского актера Жерара Депардье попало в список претендентов на государственную поддержку
Индивидуальное предприятие актера Жерара Депардье, который имеет российское гражданство, внести в список предприятий, претендующих на получение государственной поддержки
Глава республики Тува сообщил о заражении коронавирусом
коронавирус
Глава республики Тува сообщил о заражении коронавирусом
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. О своем заболевании чиновник сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Глава Тувы сообщил, что находится в больнице
Росздравнадзор пожаловался на массовые изъятия силовиками защитных масок у предпринимателей
режим изоляции
Росздравнадзор пожаловался на массовые изъятия силовиками защитных масок у предпринимателей
В Москве сотрудники полиции изымают крупные партии защитных масок у предпринимателей, которые ими торгуют
Авторская колонка
Две Акелы. Кто промахнулся?
Вообще занятно закручивается: похоже, возникает чуть ли не первая за бог знает сколько времени ПУБЛИЧНАЯ «запутка» на самом верхнем уровне российского политического Олимпа. Речь, конечно, о прямом противоречии в подходах между презом и московским мэром по поводу ковида
Рощин Алексей
В Крыму «нелегальных» туристов будут помещать в обсерваторы за их собственный счет
внутренний туризм
В Крыму «нелегальных» туристов будут помещать в обсерваторы за их собственный счет
Глава республики Крым Сергей Аксенов предупредил жителей других регионов о том, что в случае совершения «бесцельной» поездки на полуостров их будут помещать в обсерваторы на две недели
Российское правительство выделило 100 млрд рублей пострадавшим от коронавируса регионам
коронавирус
Российское правительство выделило 100 млрд рублей пострадавшим от коронавируса регионам
Эти деньги будут распределены между 56 регионами, в которых налоговые и неналоговые поступления по состоянию на начало мая 2020 года оказались ниже, чем в предыдущие два года
Жителям Москвы и Московской области пообещали экстремально жаркое лето
прогноз погоды
Жителям Москвы и Московской области пообещали экстремально жаркое лето
Специалисты по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что в первые два летних месяца дневная температура воздуха может подняться до +30 градусов