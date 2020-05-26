26 мая 10:59
В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 174 человека
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 915 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 362 342 заболевших, из которых выздоровели 131 129 человек
Фото: news.myseldon.com
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 915 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 362 342 заболевших, из которых выздоровели 131 129 человек.
В федеральном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 сообщили, что за последние сутки в стране от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 174 пациента.
В Москве за сутки зарегистрировано 2830 новых случаев заражения, в Московской области – 817, в Санкт-Петербурге – 363, а в Нижегородской области – 228. В Свердловской области за сутки выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом, в Ростовской области – 203 случая, а в Красноярском крае – 148.
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