26 мая 10:52
Тренера сборной России по ММА задержали по делу о заказном убийстве
Заслуженный тренер России Владимир Осия, который является наставником бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова, задержан по подозрению в организации убийства
Фото: reddirzdrv.ru
Заслуженный тренер России Владимир Осия, который является наставником бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова, задержан по подозрению в организации убийства.
Telegram-канал «112» сообщает, что Владимир Осия и еще четыре человека подозреваются в причастности к заказному убийству директора торгового центра Николая Леонова.
Владимир Осия работает с Магомедом Исмаиловым более десяти лет. Под его наставничеством спортсмен стал чемпионом России в 2011 году и чемпионом мира в 2012 году по боевому самбо, а также первым чемпионом из России по смешанным единоборствам.
В 2019 году сборная России по ММА, под руководством Владимира Осия, выиграла чемпионат мира.