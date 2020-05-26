Глава СПЧ предложил отменить штрафы за нарушение самоизоляции, выписанные через «Социальный мониторинг»
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал власти отменить все штрафы, выписанные гражданам за нарушение режима самоизоляции с помощью приложения «Социальный мониторинг»
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал власти отменить все штрафы, выписанные гражданам за нарушение режима самоизоляции с помощью приложения «Социальный мониторинг».
Правозащитник объяснил свое предложение тем, что «Социальный мониторинг» дает «недопустимое количество сбоев», сообщает «КоммерсантЪ».
«Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания», - заявил Валерий Фадеев.
Мобильное приложение «Социальный мониторинг», разработанное департаментом информационных технологий мэрии Москвы, отслеживает местонахождение граждан, которым было выдано предписание о соблюдении режима самоизоляции.
Зарегистрированные в системе «Социального мониторинга» москвичи неоднократно жаловались на незаконные штрафы. Люди получали штрафы за нарушение режима изоляции за нахождение на балконе своей квартиры и даже, находясь в реанимации.