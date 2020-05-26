Следователи возбудили дело против постояльца хостела, который заразил коронавирусом других гостей
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который не до конца излечился от коронавируса, заселился в хостел и заразил этой болезнью двух других постояльцев
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который не до конца излечился от коронавируса, заселился в хостел и заразил этой болезнью двух других постояльцев. Дело возбуждено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».
Мужчина, заболевший коронавирусом, был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При выписке он предоставил врачам недостоверную информацию о месте своего проживания, а сам заселился в хостел. От администрации гостиницы он скрыл факт своего заболевания.
По данным следствия, этот мужчина заразил коронавирусом двух других постояльцев хостела, с которыми он контактировал.
Директору хостела объявлено предостережение о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и принятии противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения COVID-19.