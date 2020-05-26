ВОЗ приостановила испытания противомалярийных препаратов в качестве лекарств от коронавируса
Такое решение принято в связи с сообщениями медиков о том, что лечение коронавируса противомалярийными препаратами увеличивает смертность среди пациентов
Всемирная организация здравоохранения (ВРЗ) временно приостановила испытания препаратов гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от COVID-19. Такое решение принято в связи с сообщениями медиков о том, что лечение коронавируса противомалярийными препаратами увеличивает смертность среди пациентов.
Проведенное недавно исследование показало, что использование противомалярийных лекарств непосредственно или в сочетании с антибиотиками повышает риск смертности от коронавирусной инфекции. У многих пациентов при лечении этими препаратами возникали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
В ВОЗ заявили, что сейчас продолжат изучать все доступные на данный момент материалы по этой проблеме.
Одновременно с этим в ВОЗ заверили, что препараты гидроксихлорохин и хлорохин по-прежнему являются безопасными при лечении малярии и аутоиммунных заболеваний.