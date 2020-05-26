Ассоциация предпринимателей индустрии красоты потребовала от мэрии Москвы назвать дату открытия парикмахерских
Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК) обратилась к мэрии Москвы с требованием назвать точную дату, когда парикмахерские и салоны красоты смогут возобновить работу после «карантинных каникул»
Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК) обратилась к мэрии Москвы с требованием назвать точную дату, когда парикмахерские и салоны красоты смогут возобновить работу после «карантинных каникул».
В заявлении Ассоциации говорится, что в индустрии красоты работает 1% от трудоспособного населения России. Затягивание сроков открытия приводит к тому, что сотрудники, которым нужно на что-то жить, начинает оказывать услуги на дому, зачастую без соблюдения санитарных требований, сообщает РБК.
В заявлении АПИК также говорится, что салоны красоты во многих регионов могут выжить и без дополнительной помощи со стороны государства, но при условии, что власти разрешат им возобновить работу в первых числах июня.
Напомним, что московские власти не спешат открывать салоны красоты даже при условии соблюдения ими всех требований Роспотребнадзора. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что «без парикмахерских еще никто не умирал».