На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Министерства обороны
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Министерства обороны России. Согласно предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Министерства обороны России. Согласно предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.
Вертолет упал вскоре после взлета с высоты в 20 метров и после удара о землю загорелся. Глава Анадырского района Чукотки Сергей Савченко сообщил агентству ТАСС, что инцидент произошел во время испытаний после ремонта.
В результате крушения погибли четыре человека – все, кто находился на борту Ми-8.
В пресс-службе Минобороны уточнили, что Ми-8 потерпел крушение в ходе выполнения учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи. На месте происшествия обнаружены «черные ящики» вертолета, которые почти не повредились.
Напомним, что 19 мая еще один вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. Инцидент произошел в окрестностях подмосковного города Клин.