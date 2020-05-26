Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении полетов и обрушила цены на билеты
Лоукостер «Победа», который объявил о возобновлении полетов с 1 июня, обрушил цены на авиаперелеты по России. Крупные авиакомпании («Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair) были вынуждены снизить стоимость билетов с вылетами в июне
Лоукостер «Победа», который объявил о возобновлении полетов с 1 июня, обрушил цены на авиаперелеты по России. Крупные авиакомпании («Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair) были вынуждены снизить стоимость билетов с вылетами в июне.
Согласно данным систем бронирования, у «Аэрофлота» самые доступные билеты подешевели в 2–3 раза. Например, билет на рейс из/в Сочи подешевел до 2600 рублей, в Санкт-Петербург - до 2600 рублей в одну сторону, в Краснодар - до 3 000 рублей, в Омск - до 5000 рублей, а в Иркутск – до 9 000 рублей.
S7 Airlines снизила цены на билеты еще на 100–500 рублей от уже сниженной «Аэрофлотом» стоимости, сообщают «Ведомости».
Примечательно, что перелет в Ростов-на-Дону у «Аэрофлота» подешевел только на 30% (до 4500 рублей), а в Самару - всего на 11% (5 600 рублей). У S7 снижение составило около 5%, а «ЮТэйр» цена на билет в Самару не менялась, а в Ростов снизилась только на 10%. Это связано с тем, что «Победа» в указанные города не летает.
Участники рынка отметили, что цены на билеты крупным игрокам пришлось снижать, так как «Победа» предлагает низкие цены. Кроме того, в июне возобновить полеты собираются авиакомпании Nordwind и «Икар».