Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии изменений в показателях смертности медиков от COVID-19
Примечательно, что официальные данные о смерти российских медработников от коронавируса власти не раскрывают. В «Списке памяти», который ведут сами медики, сейчас числится 277 человек
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что показатель смертности среди российских медиков во время пандемии коронавируса практически не изменился.
В программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России-1» санитарный врач заявила, что ведомство ведет «полицевой учет».
«Мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем. Любое движение человека с вирусом, тем более медицинского работника, фиксируется. Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, сегодня нельзя», - заявила Попова, слова которой приводит РИА Новости.
Примечательно, что официальные данные о смерти российских медработников от коронавируса власти не раскрывают. В «Списке памяти», который ведут сами медики, сейчас числится 277 человек. В свою очередь издание «Медиазона» сообщает, что смертность от коронавируса среди медиков в России оказалась в 16 раз выше, чем в других странах с сопоставимым уровнем заболеваемости COVID-19.