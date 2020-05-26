В Москве проведут эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта
Минкомсвязи России предлагает с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года провести в Москве эксперимент по использованию приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта
Минкомсвязи России предлагает с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года провести в Москве эксперимент по использованию приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта.
Это приложение вместо общегражданского паспорта предполагается использовать для покупки авиа- и железнодорожных билетов на внутренние рейсы, при регистрации ИП в налоговой и предоставлении декларации по налогу на доходы, а также для подачи заявления в полицию.
До 1 июля МВД и Минкомсвязи должны подготовить поправки в действующее законодательство, которые позволят гражданам использовать мобильное приложение, а не обычный паспорт.
Для получения доступа к «Мобильному идентификатору» гражданину необходимо будет совершить визит в «пилотный многофункциональный центр» с паспортом и сдать биометрические данные. После проверки биометрии в МВД можно будет пользоваться мобильным приложением.