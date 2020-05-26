26 мая 00:29
Власти Испании решили не вводить для туристов обязательный карантин на 14 дней
Власти Испании приняли решение отменить обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в страну иностранных граждан. С 1 июля туристам не придется соблюдать режим самоизоляции
Фото: gidnenuzen.ru
Власти Испании приняли решение отменить обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в страну иностранных граждан. С 1 июля туристам не придется соблюдать режим самоизоляции.
Ранее испанские власти заявляли, что в июле страна будет готова принимать иностранных граждан, но требование к ним соблюдать режим самоизоляции не озвучивалось. Теперь стало известно, что карантин для иностранцев вводить не будут.
Напомним, что Испания стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. В стране было выявлено 235 тысяч случаев заражения. Из них скончались 28 752 человек.