ФАС пытается оспорить в суде сделку по продаже «Лукойлом» своего алмазного актива «Открытие холдингу»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с просьбой признать недействительной сделку по продаже «Лукойлом» алмазодобывающей компании «АГД-Даймондс» («Архангельскгеолдобыча») «Открытие холдингу»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с просьбой признать недействительной сделку по продаже «Лукойлом» алмазодобывающей компании «АГД-Даймондс» («Архангельскгеолдобыча») «Открытие холдингу». Эта сделка была заключена еще в 2017 году.
В ходе проверки ФАС выявила нарушение закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. В частности выяснилось, что заявителем не была представлена информация о наличии у нескольких бенефициаров «Открытие Холдинга» гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российской стратегической компанией иностранными инвесторами.
Теперь антимонопольное ведомство просит суд признать эту сделку недействительной, сообщает РБК.
Напомним, что основной актив холдинга банк «Открытие» перешел под контроль Центробанка в августе 2017 года и прошел через процедуру финансового оздоровления. В процессе санации выяснилось, что сумма сделки по покупке алмазного актива «Лукойла» (1,45 млрд долларов) больше чем в два раза превысила стоимость предприятия.