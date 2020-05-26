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26 мая 00:18

Российских автомобилистов из-за коронавируса временно освободили от техосмотра перед покупкой ОСАГО

В России вступил в силу закон, который временно освобождает автомобилистов от необходимости проходить техосмотр транспортного средства перед покупкой полиса ОСАГО. Такой закон был принят в связи с закрытием пункта техосмотра в связи с распространением коронавирусной инфекции

Российских автомобилистов из-за коронавируса временно освободили от техосмотра перед покупкой ОСАГО
Фото: carabus.su

В России вступил в силу закон, который временно освобождает автомобилистов от необходимости проходить техосмотр транспортного средства перед покупкой полиса ОСАГО. Такой закон был принят в связи с закрытием пункта техосмотра в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно этому документу, необязательность предъявления диагностической карты по итогам техосмотра распространяется на все договоры о страховании автогражданской ответственности, заключенные с 1 марта 2020 года. Освобождение от получения диагностической карты будет действовать до 30 сентября 2020 года. После этой даты всем водителям, купившим полис ОСАГО без прохождения техосмотра, дадут месяц, чтобы получить диагностическую карту.

Получить диагностическую карту также можно будет в течение месяца с даты отмены ограничений, введенных в конкретном регионе в связи с пандемией коронавируса.

В документе отмечается, что автомобилисту, чем полис ОСАГО не был подкреплен свидетельством о прохождении техосмотра, следует быть готовым к предъявлению регрессных требований со стороны своего страховщика.

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