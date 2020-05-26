Авиакомпания «Ютэйр» решила проверять своих пассажиров на коронавирус
Авиакомпания «ЮТэйр» (Utair) ввела новые требования для своих пассажиров в связи с пандемией коронавируса. Теперь на борт будут пускать только пассажиров с отрицательным тестом на COVID-19. Ради этого перевозчик даже готов пойти на дополнительные расходы
Авиакомпания «ЮТэйр» (Utair) ввела новые требования для своих пассажиров в связи с пандемией коронавируса. Теперь на борт будут пускать только пассажиров с отрицательным тестом на COVID-19. Ради этого перевозчик даже готов пойти на дополнительные расходы.
Начальник отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair Игорь Дубин сообщил «Ura.ru», что авиакомпания будет рассылать пассажирам тесты, чтобы те сделали их пред накануне полета. Результаты тестов нужно будет предоставить сотрудникам авиакомпании. Без теста клиентам будет отказано в перелете.
Дубин отметил, что в авиакомпании хотят внедрить опыт Чеченской республики, где у всех пассажиров перед посадкой в самолет просят справки об отсутствии COVID-19. При этом в авиакомпании пока не решили вопрос с доставкой тестов на коронавирус пассажирам.