26 мая 00:03
Масочный и перчаточный режимы продлятся в России минимум два месяца
По словам главного санитарного врача России, гражданам придется «долго жить с коронавирусом вирусом». В той связи всем придется соблюдать требования по поддержанию чистоты рук, обработке помещений и посуды, носить маски и соблюдать другие меры
Фото: tvk6.ru
Режим обязательного ношения защитных масок и перчаток в России может продлиться минимум месяц или два. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главного санитарного врача России, гражданам придется «долго жить с коронавирусом вирусом». В той связи всем придется соблюдать требования по поддержанию чистоты рук, обработке помещений и посуды, носить маски и соблюдать другие меры.
Кроме того, отмечает Анна Попова, гражданам необходимо помнить о риске заразиться и при планировании отпуска в последующие три месяца.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил граждан в этом году отказаться от поездок за границу и провести отпуск на отечественных курортах.
Материалы по теме