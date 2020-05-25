Правительство запретило ввоз в Россию дешевого импортного бензина
В соответствии с решением правительства, в Россию запрещен импорт автомобильного бензина, дизеля, авиационного керосина и судового топлива. Соответствующее решение принято с целью обеспечения энергетической безопасности России
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию импортного топлива. Это ограничение будет действовать минимум до 1 октября 2020 года.
В соответствии с решением правительства, в Россию запрещен импорт автомобильного бензина, дизеля, авиационного керосина и судового топлива. Соответствующее решение принято с целью обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
Напомним, что за введение запрета на импорт в Россию иностранного бензина, который значительно подешевел из-за падения цен на нефть, активно выступает глава Минэнерго Александр Новак. Чиновник ранее заявил, что такое запрет позволит сохранить работу российских НПЗ.
На российских заправках стоимость бензина и дизеля из-за снижения мировых цен на нефть практически не изменилась.