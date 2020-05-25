Мэр Москвы разрешил волонтерам посещать приюты для животных
Мэр отметил, что каждый приют для животных сможет принимать не более 15 волонтеров в день. В свою очередь посетители должны носить защитные маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил жителям столицы посещать приюты для собак и кошек, но для этого им необходимо будет оформить ID волонтера.
Градоначальник сообщил, что с 26 мая волонтеры смогут передавать в приюты лекарства, корм и другие необходимые вещи, а также выгуливать своих подопечных.
Мэр отметил, что каждый приют для животных сможет принимать не более 15 волонтеров в день. В свою очередь посетители должны носить защитные маски и перчатки.
Напомним, что с 25 мая в рамках поэтапного смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, в Москве начали работать МФЦ и каршеринг.