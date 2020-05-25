Египетского бизнесмена обвинили в нарушении режима изоляции из-за бесплатной раздачи продуктов в Подмосковье
Российские власти обвинили в нарушении режима самоизоляции предпринимателя из Египта Яссина Эль Нуби из-за бесплатной раздачи продуктовых наборов нуждающимся в помощи людям
Российские власти обвинили в нарушении режима самоизоляции предпринимателя из Египта Яссина Эль Нуби из-за бесплатной раздачи продуктовых наборов нуждающимся в помощи людям. Теперь бизнесмен опасается, что чиновники примут решение о его выдворении из России.
Яссин Эль Нуби рассказал, что занимается торговлей овощами и фруктами, а до введения ограничительных мер у него была кальянная в подмосковном Красногорске. Мужчина рассказал, что из-за ограничительных мер многие люди оказались в сложной финансовой ситуации, поэтому он стал закупать продукты и фасовать их в наборы для бесплатной передачи нуждающимся. Благотворительную акцию бизнесмен проводил в Красногорске, Бутово и Мытищах.
5 мая на бесплатную раздачу продуктов приехали полицейские. Их визит был связан с жалобой на толпу людей, которая образовалась вокруг предпринимателя. В отношении Яссинаи его брата был составлен протокол о нарушении карантинного законодательства, а также непродленную регистрацию одного из них, сообщает «КоммерсантЪ».
Предприниматель также сообщил, что ему пришлось отказаться от дальнейшей раздачи бесплатных продуктов из опасений, что власти могут аннулировать его визу.