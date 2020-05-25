25 мая 16:22
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на взятку
Подробности уголовного дела, возбужденного в отношении силовика не раскрываются. В областной прокуратуре сообщили только, что ведомство и в дальнейшем будет «бескомпромиссно» реагировать на факты коррупции среди сотрудников
Правоохранительные органы задержали заместителя прокурора Волгограда по подозрению в покушении на получение взятки в крупном размере. Информацию об этом подтвердила агентству ТАСС старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Задержание проводили сотрудники СУ СКР по Волгоградской области, регионального УФСБ и службы безопасности прокуратуры.
Подробности уголовного дела, возбужденного в отношении силовика не раскрываются. В областной прокуратуре сообщили только, что ведомство и в дальнейшем будет «бескомпромиссно» реагировать на факты коррупции среди сотрудников.