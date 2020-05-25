Госдума рассмотрит законопроект о передаче тел умерших россиян для научных исследований
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому родственники умершего человека смогут давать согласие на использование тела не только в качестве донора органов, но и для научных целей
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому родственники умершего человека смогут давать согласие на использование тела не только в качестве донора органов, но и для научных целей. Законопроект был подготовлен депутатами Законодательного собрания Ленинградской области.
Документ вносит поправки в статью 68 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Авторы законопроекта отметили, что статья 23 Конституции РФ обязывает учитывать волеизъявление человека, в том числе и после его смерти. Если воля умершего не была выявлена, то тогда решение принимают его родственники. При этом действующее законодательство разрешают родственникам умершего только передавать его органы для пересадки.
Ленинградские депутаты считают, что отсутствие у родственников права на выражение воли умершего человека препятствует спасению жизни больных людей, ведет к снижению качества оказания медпомощи из-за ухудшения подготовки врачебных кадров и невозможности проведения научных исследований. Сами парламентарии отмечают, что ткани умершего являются уникальным материалом для изготовления сосудистых, клапанных, соединительнотканных, костных и других имплантатов, являясь примером активно развивающегося в России направления «Биомедицина». «Нельзя подготовить врача без анатомических знаний только с помощью теории и муляжей», - отмечают депутаты.