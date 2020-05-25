В Петербурге коммунальщики закрасили граффити с портретом Иосифа Бродского
В Санкт-Петербурге сотрудники коммунальных служб уничтожили граффити с портретом Иосифа Бродского на стене дома по улице Пестеля, автором которого стал художник Олег Лукьянов
Фото: Instagram/brodsky.online
В Санкт-Петербурге сотрудники коммунальных служб уничтожили граффити с портретом Иосифа Бродского на стене дома по улице Пестеля, автором которого стал художник Олег Лукьянов.
Фотографию граффити-фрески выложили в Instagram представители Дома Мурузи. В одной из квартир этого дома располагается музей Иосифа Бродского. Сотрудники дома отметили, что теперь у них появилось отличное место для «селфи» как раз напротив музея.
Однако граффити с портретом известного поэта просуществовало недолго. Коммунальщики замазали его серым раствором, сообщает Znak.com.
Интернет-пользователи прокомментировали действия коммунальщиков тем, что «Россия для грустных», и в ней нет места для цветных граффити.