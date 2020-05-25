25 мая 14:45
Глава правительства попросил российских граждан отказаться от поездок за границу
В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, премьер попросил россиян «не торопиться планировать зарубежные отпуска»
Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал граждан временно воздержаться от поездок за границу в связи с пандемией коронавируса.
В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, премьер попросил россиян «не торопиться планировать зарубежные отпуска», чтобы исключить риск ввоза инфекции в страну.
Мишустин пояснил, что на сегодняшний день в России достигнуты «определенные успехи» в борьбе с коронавирусом, однако гражданам следует помнить, что эта инфекция изначально была ввезена туристами из-за границы. В этой связи, считает премьер, в этом году лучше будет провести отпуск в России.