Правительственные силы Ливии сообщили о зачистке стратегически важных объектов от бойцов ЧВК «Вагнер»
Турецкое издание Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну сообщило об эвакуации из зоны военных действий около 1,6 тысячи бойцов российской частной военной компании «Вагнер»
Турецкое издание Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну сообщило об эвакуации из зоны военных действий около 1,6 тысячи бойцов российской частной военной компании «Вагнер».
По данным полковника ливийской армии, наемники вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Велид, расположенного к юго-востоку от Триполи. Где сейчас находятся бойцы ЧВК «Вагнер», не сообщается.
Турецкое издание сообщает, что силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое было признано ООН, добились значительных успехов в боях со сторонниками Хафтара и «зачистили от наемников стратегически важную авиационную базу «Ватийе» на западе страны».
Под контроль правительственных сил также перешли военные базы «Хамза», «Йермук» и «Ас-Саварих» в районе Триполи.