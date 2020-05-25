25 мая 12:56
В Екатеринбурге пациентов с коронавирусом поселили в пятизвездочный отель за государственный счет
В Екатеринбурге граждан с подтвержденным коронавирусом поселили в пятизвездочный отель Ramada Yekaterinburh Hotel & Spa, который находится недалеко от аэропорта Кольцово
В Екатеринбурге граждан с подтвержденным коронавирусом поселили в пятизвездочный отель Ramada Yekaterinburh Hotel & Spa, который находится недалеко от аэропорта Кольцово.
Сейчас в дорогом отеле проживают девять пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в администрации региона.
Чиновники отметили, что сейчас этот отель не принимает гостей, поэтому «используется для государственных нужд».