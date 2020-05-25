В интернет попала запись, на которой липецские чиновники обсуждают переписывание данных по коронавирусу
В интернете опубликована аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсуждает со своими подчиненными переписывание официальных данных по заразившимся коронавирусной инфекцией в регионе
В интернете опубликована аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсуждает со своими подчиненными переписывание официальных данных по заразившимся коронавирусной инфекцией в регионе.
Депутат липецкого облсовета Олег Хомутинников сообщил порталу Znak.com, что в разговоре принимают участие губернатор, его заместитель Александр Ильин, курирующий медицину, и еще один чиновник, голос которого идентифицировать не удалось.
На записи человек с голосом Игоря Артамонова говорит собеседнику, что цифры нужно поменять, «а то о регионе плохо подумают». Второй чиновник соглашается, так как надо «убедить Москву, что у нас не 72 [заболевших]».
Далее губернатор интересуется, неужели так сложно поменять данные, которые соответствуют факту. «Вводишь на клавиатуре циферку и все!», - советует человек с голосом Артамонова.
Позже Игорь Артамонов подтвердил Znak.com подлинность записи и сообщил, что просил от своих подчиненных привести статистику по COVID-19 «в соответствие с фактами», а не переписывать данные.
«Три службы, одни дают [данные] туда, другие - сюда, и отправляют данные. <…> И возникает, что цифра не фактическая, а там какая-то стоит. Ее не контролируют так. Но она должна быть приведена к факту. У нас факт больше, чем то, что там [в статистике] записано», - пояснил чиновник.
При этом подтасовку данных чиновниками губернатор назвал «обычной рабочей ситуацией» и если за это их увольнять, что «чиновников потом не останется».