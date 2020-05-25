Бывший главный санитарный врач Москвы предложил СМИ запретить обсуждать тему коронавируса
Заместитель директора НИИ имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы и вирусолог Николай Филатов обвинил СМИ в создании «катастрофы» при обсуждении темы коронавируса. Специалист отметил, что выявляемость COVID-19 составляет всего около 3%
Заместитель директора НИИ имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы и вирусолог Николай Филатов обвинил СМИ в создании «катастрофы» при обсуждении темы коронавируса. Специалист отметил, что выявляемость COVID-19 составляет всего около 3%.
Николай Филатов считает, что журналистам вообще нужно запретить «любые разговоры на тему коронавируса» и оставить право освещения пандемии только за федеральными и региональными оперштабами. Слова вирусолога приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Филатов отметил, что клинические проявления коронавируса есть только у 45% людей с подтвержденным диагнозом, что говорит о том, что «у них нет заболевания». Однако СМИ «создают в эфире катастрофу».
Вирусолог считает, что в мире существует другая проблема – это снижение смертности тем, кто обратился за медицинской помощью.