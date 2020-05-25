Власти Москвы на следующем этапе снятия карантинных ограничений обещали открыть непродовольственные магазины
Московские власти сообщили об открытии непродовольственных магазинов на следующем этапе смягчения ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. При этом в мэрии не уточнили, когда начнется этот этап снятия ограничений
Фото: lopasnya.ru
Московские власти сообщили об открытии непродовольственных магазинов на следующем этапе смягчения ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. При этом в мэрии не уточнили, когда начнется этот этап снятия ограничений.
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил РИА Новости, что пока все ранее введенные ограничения действуют до 31 мая, однако с 25 мая в столице начали открываться МФЦ и возобновил работу каршеринг.
Ранее столичные власти сообщали, что в первой половине мая Москва достигла показателей, необходимых для снятия ограничений на первом этапе, однако чиновники отказались открывать непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг.
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