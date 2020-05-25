25 мая 11:26
В России за сутки зарегистрировано 8 946 новых случаев заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 946 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за весь период наблюдения выявлено 353 427 заболевших, из которых выздоровело 118 798 человек
Фото: 123ru.net
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 946 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за весь период наблюдения выявлено 353 427 заболевших, из которых выздоровело 118 798 человек.
По данным оперштаба, за сутки скончалось 92 человека. Всего умерших - 3 633 человека.
В Москве за сутки было подтверждено 2 560 новых случаев заражения (всего 166 473 заболевших), в Московской области – 831 (34 346), в Петербурге – 374 (13 713), в Нижегородской области – 229 (8 276), в Дагестане – 110 (4 205), в Свердловской области – 279 (3 983), в Ростовской области – 158 (3 727), в Красноярском крае – 145 (3 410), а в Каужской области – 108 (3 354).
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