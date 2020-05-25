В Приморье отец вместе с тремя детьми ушли в лес, чтобы переждать эпидемию коронавируса
В Приморском крае 39-летний мужчина вместе с тремя малолетними детьми ушел в жить в лес, чтобы там «переждать» эпидемию коронавируса. Семью уже нашли и вернули домой, который расположен в поселке Кавалерово
В Приморском крае 39-летний мужчина вместе с тремя малолетними детьми ушел в жить в лес, чтобы там «переждать» эпидемию коронавируса. Семью уже нашли и вернули домой, который расположен в поселке Кавалерово.
По данным Следственного комитета, в начале мая в полицию поступила информация о пропаже трех детей. В ходе проверки выяснилось, что вместе с несовершеннолетними пропал и их отец. В доме семьи оперативники обнаружили свидетельства того, что мужчина намеревался уйти из дома и взять с собой детей.
На поиски семьи отправились сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Через два дня пропавшие были обнаружены в лесу. Мужчина сообщил, что решил увести детей в лес с целью переждать там эпидемию коронавируса.
Сотрудник администрации Кавалеровского района сообщил РИА Новости, что детей изъяли из семьи, поскольку у властей возникли вопросы к условиям содержания детей.