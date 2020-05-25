Глава ЦИК допустила возможность дистанционного голосования по поправкам в Конституцию
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о возможном проведении дистанционного голосования по вопросу изменения Конституции РФ в связи с пандемией коронавируса
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о возможном проведении дистанционного голосования по вопросу изменения Конституции РФ в связи с пандемией коронавируса.
При этом в интервью «Российской газете» она сообщила, что провести голосование в дистанционном формате по всей стране будет невозможно. Такая возможность технически есть пока только в трех-четырех регионах.
По словам Памфиловой, для проведения дистанционного голосования в конкретном регионе его руководство должно само проявить такую инициативу и доказать ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования.
Глава ЦИК также рассказала, что во время ближайшего единого дня голосования власти планируют «обкатать» формат дистанционного голосования в одном или двух регионах. Позже количество участников электронного голосования будет постепенно увеличиваться.