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Политика
4 млрд оттенков коррупции
25 мая 10:53

Глава ЦИК допустила возможность дистанционного голосования по поправкам в Конституцию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о возможном проведении дистанционного голосования по вопросу изменения Конституции РФ в связи с пандемией коронавируса

Глава ЦИК допустила возможность дистанционного голосования по поправкам в Конституцию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о возможном проведении дистанционного голосования по вопросу изменения Конституции РФ в связи с пандемией коронавируса.

При этом в интервью «Российской газете» она сообщила, что провести голосование в дистанционном формате по всей стране будет невозможно. Такая возможность технически есть пока только в трех-четырех регионах.

По словам Памфиловой, для проведения дистанционного голосования в конкретном регионе его руководство должно само проявить такую инициативу и доказать ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования.

Глава ЦИК также рассказала, что во время ближайшего единого дня голосования власти планируют «обкатать» формат дистанционного голосования в одном или двух регионах. Позже количество участников электронного голосования будет постепенно увеличиваться.

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