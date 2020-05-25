ИП французского актера Жерара Депардье попало в список претендентов на государственную поддержку
Индивидуальное предприятие актера Жерара Депардье, который имеет российское гражданство, внести в список предприятий, претендующих на получение государственной поддержки
Индивидуальное предприятие (ИП) актера Жерара Депардье, который имеет российское гражданство, внести в список предприятий, претендующих на получение государственной поддержки из-за пандемии коронавируса.
Юрист актера Юрий Мосман сообщил агентству ТАСС, что г-н Депардье является индивидуальным предпринимателем - деятелем искусства и культуры. По словам юриста, все индивидуальные предприниматели, которые имеют такой ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), имеет право подать заявление на государственную поддержку.
Юрий Мосман также отметил, что ИП Жерара Депардье может претендовать на отсрочку по уплате налогов, однако актер этого делать не будет.
Напомним, французский актер Жерар Депардье получил гражданство РФ в январе 2013 года по указу Владимира Путина. Актер помимо французского и российского также имеет бельгийское гражданство. У г-на Депардье также имеет прописку в Саранске, а свое ИП он зарегистрирован в 2018 году в Новосибирске.