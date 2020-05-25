В Израиле начался судебный процесс над премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху
В Израиле начался судебный процесс по делу премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Действующего главу правительства обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве
В Израиле начался судебный процесс по делу премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Действующего главу правительства обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.
Суд будет рассматривать три уголовных дела. Первое касается подарков, которые Биньямин Нетаньяху якобы получал от бизнесменов. Второе дело касается договоренности премьер-министра с владельцем газеты Yediot Ahronot Арноном Мозесом, а третье дело - продвижения интересов телекомпании Bezeq, которая не должна была критиковать главу кабинета министро, сообщает Snob.ru.
Перед началом первого заседания около здания суда собрались как противники, так и сторонники Биньямин Нетаньяху. Сам премьер выступил с заявлением, в котором отверг выдвинутые против него обвинения.