Управделами президента потратит более 30 млн рублей на закупку медалей и орденов
Управделами президента России потратит 31 млн рублей на закупку у Гознака 5 650 медалей и орденов различной степени. Еще 13 млн рублей выделено из бюджета на закупку футляров, лент и удостоверений к этим государственным наградам
Управделами президента России потратит 31 млн рублей на закупку у Гознака 5 650 медалей и орденов различной степени. Еще 13 млн рублей выделено из бюджета на закупку футляров, лент и удостоверений к этим государственным наградам.
Согласно размещенной на портале госзакупок информации, Управделами президента заказало 2 500 медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (их общая стоимость составляет 10,7 млн рублей), 15 знаков этого ордена (815 тысяч рублей), 1 700 медалей Суворова (5,5 млн рублей) и 845 медалей Жукова (1,8 млн рублей), сообщает «МБХ медиа».
Помимо этого Управделами президента закупит медали и знаки ордена «Родительская слава», ордена Почета и Мужества, знак ордена Александра Невского, а также знак отличия «За безупречную службу».