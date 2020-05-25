Глава Роспотребнадзора сообщила о готовности 44 регионов к первому этапу снятия ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна попова сообщила, что больше половины регионов могут в ближайшие дни приступить к проведению первого этапа снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна попова сообщила, что больше половины регионов могут в ближайшие дни приступить к проведению первого этапа снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
В программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире государственного телеканала «Россия 1» Анна Попова сообщила, что 44 субъекта федерации через несколько дней будут соответствовать формальным критериям Роспотребнадзора для первого этапа смягчения карантинных ограничений.
Напомним, что санитарное ведомство рекомендует снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. В рамках первого этапа гражданам разрешаются прогулки и занятия спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. Также на первом этапе возможна работа непродовольственных магазинов небольшой площади.
На втором этапе могут отменяться пропускные режимы и открываться государственные учреждения, но с соблюдением мер предосторожности. Третий этап предполагает возобновление работы салонов красоты, кафе и других предприятий сферы услуг.