25 мая 07:55
Глава республики Тува сообщил о заражении коронавирусом
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. О своем заболевании чиновник сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Глава Тувы сообщил, что находится в больнице
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. О своем заболевании чиновник сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава Тувы сообщил, что находится в больнице, а вместе с ним лечение проходят председатель администрации Танды, Улуг-Хема и еще несколько чиновников.
«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», - отметил Шолбан Кара-оол, слова которого приводит ТАСС.
Глава региона также сообщил, что коронавирусная инфекция – очень страшная зараза, которая «затрагивает многие стороны здоровья».
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