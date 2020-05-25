Власти Москвы при проверке цифровых пропусков собирают с горожан разрешения на использование их личных данных
В случае аннулирования пропуска москвичей направляют на сервис i.moscow/covid, на котором необходимо ввести номер паспорта, ИНН компании, а также принять согласие на обработку персональных данных
Департамент информационных технологий Москвы собирает с жителей города, у которых аннулировали цифровые пропуска, разрешения для передачи их персональных данных третьим лицам. Также с граждан собирают согласие на отправку им рекламы в течение 10 лет.
Эксперт компании AnalogBytes Conference сообщил «Дождю», что в случае аннулирования пропуска москвичей направляют на сервис i.moscow/covid, на котором необходимо ввести номер паспорта, ИНН компании, а также принять согласие на обработку персональных данных.
Это соглашение подразумевает передачу данных о ФИО, адресе, месте работы, должности, гражданстве, телефонном номере и электронной почты в том числе для передачи этих данных третьим лицам».
Эксперт по безопасности пояснил, что эти данные могут быть использованы для различных рекламных и новостных рассылок по электронной почте и sms.
Напомним, ранее москвичи неоднократно жаловались на массовое аннулирование цифровых пропусков, необходимых для передвижения по городу во время режима изоляции. Столичные чиновники тогда посоветовали гражданам пройти дополнительную проверку на сервисе i.moscow/covid (Московский инновационный кластер).