Росздравнадзор пожаловался на массовые изъятия силовиками защитных масок у предпринимателей
В Москве сотрудники полиции изымают крупные партии защитных масок у предпринимателей, которые ими торгуют. Об этом сообщает издание Readovka.ru со ссылкой на бизнесменов
В Москве сотрудники полиции изымают крупные партии защитных масок у предпринимателей, которые ими торгуют. Об этом сообщает издание Readovka.ru со ссылкой на бизнесменов.
Так, создатель своего бренда и одевающий звезд отечественного шоу-бизнеса блогер Евгений Моросников рассказал, что закупил в Китае крупную партию масок и собирался продавать их по цене 27 рублей 80 копеек за штуку. Однако его первыми клиентами стали полицейские, которые провели «контрольную закупку» и конфисковали у Моросникова 330 тысяч масок общей стоимостью более 9 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, хранении и перевозке с целью сбыта товаров и продукции без маркировки.
Адвокат блогера Наталья Моросникова сообщила, что во время следственных действий полицейские «вытолкали» ее за дверь и уничтожили записи с камер.
Изъятые защитные маски не были сертифицированы, однако закон «Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия» в случае угрозы возникновения ЧС разрешает ввоз незарегистрированных медицинских изделий и их реализацию.
Росздравнадзор в связи с изъятием у предпринимателей защитных масок, которые в период пандемии коронавируса пользуются высоким спросом у населения, направил в МВД и Следственный комитет запросы по поводу действий силовиков.
В ведомстве отметили, что массовое изъятие медицинских изделий подрывает результаты деятельности по борьбе с распространением коронавируса.