В Крыму «нелегальных» туристов будут помещать в обсерваторы за их собственный счет
Глава республики Крым Сергей Аксенов предупредил жителей других регионов о том, что в случае совершения «бесцельной» поездки на полуостров их будут помещать в обсерваторы на две недели
Глава республики Крым Сергей Аксенов предупредил жителей других регионов о том, что в случае совершения «бесцельной» поездки на полуостров их будут помещать в обсерваторы на две недели.
Приезжим гражданам, которые не смогут подтвердить цель своего визита в Крым, придется самим оплатить проживание в обсерваторе.
«Мы договорились, что граждане других субъектов, которые едут бесцельно, по личным своим вопросам, не касающимся работы органов государственной власти, должны помещаться в обсерватор за свой счет», - заявил Сергей Аксенов, слова которого приводит «Крыминформ».
Если такие туристы откажутся платить за проживание в обсерваторе, то необходимую сумму с них взыщут через суд.
«Хватит. Уважаемые граждане Российской Федерации, ждем вас в курортный сезон», - заявил глава Крыма.
Напомним, что пока о начале курортного сезона в Крыму официально не объявлялось. Предположительно, регион будет готов к приему туристов с 15 июня, но с соблюдением некоторых ограничений.