Меню
Общество
Формула обмана мэра Собянина
Санкт-Петербург
25 мая 00:25

В Петербурге проводится проверка по факту смерти девушки, которой отказали в госпитализации

В петербургском ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Калининского района проводится проверка в связи со смертью 30-летней женщины, которой было отказано в медицинской помощи

В Петербурге проводится проверка по факту смерти девушки, которой отказали в госпитализации
Фото: 110km.ru

В петербургском ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Калининского района проводится проверка в связи со смертью 30-летней женщины, которой было отказано в медицинской помощи. По данным СМИ, Мария Симонова несколько раз вызывала скорую помощь, но врачей так и не дождалась.

Инцидент произошел еще в середине апреля, но известно о нем стало только сейчас. По данным «Фонтанки», 15 апреля Марию Симонову стали беспокоить боли в области почек, отдышка, головокружение и тошнота. Она вызвала скорую помощь, но диспетчер заявила, что врачей отправить к ней не могут, так как больницы сейчас принимают только пациентов с подозрением на коронавирус.

В ночь с 16 на 17 апреля, девушка обратилась в скорую помощь повторно, однако ей снова не смогли помочь «в связи с отсутствием мест в больницах города».

В телефонном разговоре с подругой Симонова рассказала, что врачи предложили ей принять диуретик и это все, что они могут для нее сделать. Позже ей позвонила диспетчер и сказала, что у нее пиелонефрит и ей нужно соблюдать диету. В «скорой» Симоновой также сказали, что везти ее некуда, так как «все больницы переполнены».

17 апреля Симонова перестала отвечать на звонки родителей, которые живут в другом регионе. После приезда родителей дверь в квартире вскрыли и обнаружили девушку без признаков жизни.

Всего от нее было зафиксировано четыре звонка в скорую помощь, последний был сделан 18 апреля в 15:53. Обращения Симоновой переводились на отделение скорой помощи поликлиники № 54 Калининского района.

В администрации Калининского района заверили, что в период с 15 по 30 апреля время прибытия скорой помощи оставалось в пределах нормы и проблем с вызовом бригад не отмечено.

Материалы по теме
Глава тульского Минздрава вступился за медсестру в бикини под «противочумным» костюмом
Прокуратура опровергла заявления крымских чиновников о полной выплате президентских денег всем медикам
Сотрудницу кировской больницы уволили из-за поста в Facebook о зарплате в 12 тысяч рублей
Сейчас на главной
Авторская колонка
Две Акелы. Кто промахнулся?
Вообще занятно закручивается: похоже, возникает чуть ли не первая за бог знает сколько времени ПУБЛИЧНАЯ «запутка» на самом верхнем уровне российского политического Олимпа. Речь, конечно, о прямом противоречии в подходах между презом и московским мэром по поводу ковида
Рощин Алексей
«Ждем вас в курортный сезон»
внутренний туризм
«Ждем вас в курортный сезон»
Глава республики Крым Сергей Аксенов предупредил жителей других регионов о том, что в случае совершения «бесцельной» поездки на полуостров их будут помещать в обсерваторы на две недели
Российское правительство выделило 100 млрд рублей пострадавшим от коронавируса регионам
коронавирус
Российское правительство выделило 100 млрд рублей пострадавшим от коронавируса регионам
Эти деньги будут распределены между 56 регионами, в которых налоговые и неналоговые поступления по состоянию на начало мая 2020 года оказались ниже, чем в предыдущие два года
Жителям Москвы и Московской области пообещали экстремально жаркое лето
прогноз погоды
Жителям Москвы и Московской области пообещали экстремально жаркое лето
Специалисты по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что в первые два летних месяца дневная температура воздуха может подняться до +30 градусов
В Севастополе туристов при въезде будут тестировать на коронавирус за их счет
внутренний туризм
В Севастополе туристов при въезде будут тестировать на коронавирус за их счет
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город с 15 июня будет готов принимать туристов из других регионов. При этом чиновник предупредил, что отдых в этом году обойдется дороже
В России снизилось число заразившихся COVID-19
коронавирус
В России снизилось число заразившихся COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 8 599 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальное значение за последние три недели. Всего в стране заболевших 344 481 человек. Из них на сегодняшний день выздоровели 113 299 человек
В Москве курьер службы доставки еды захватил заложников в отделении Альфа-банка
захват заложников
В Москве курьер службы доставки еды захватил заложников в отделении Альфа-банка
Захватчик одет в костюм курьеров Delivery Club, а за спиной у него фирменный рюкзак. При этом злоумышленник заявил, что здание банка заминировано
В России детям без прививок могут запретить ходить в детский сад и школу
прививки
В России детям без прививок могут запретить ходить в детский сад и школу
Совет Федерации предложил ввести поправки в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которому детей без прививок не будут допускать в детские садики и школы
В Ненецком АО начались протесты против объединения с Архангельской областью
регионы
В Ненецком АО начались протесты против объединения с Архангельской областью
В Нарьян-Маре уже несколько дней проходят акции протеста против планов властей объединить регион с Архангельской областью. Противники объединения намерены также направить письмо на имя президента Владимира Путина
На сайте Avito выставили на продажу яхту из расследования «Он вам не Димон»
доходы чиновников
На сайте Avito выставили на продажу яхту из расследования «Он вам не Димон»
На сайте Avito выставлена на продажу яхта премиум-класса Princess 85MY 2009 года выпуска. По данным СМИ, это судно принадлежало бывшему главе правительства, а сейчас зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил пропускной режим
режим изоляции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил пропускной режим
В Московской области с 23 мая отменяется режим цифровых пропусков, которые необходимо было оформлять для передвижения на личном или общественном транспорте. Соответствующее решение принял губернатор региона Андрей Воробьев
Авторская колонка
Святитель Николай, останавливающий меч
Православные христиане 22 мая отмечают день перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). Святитель Николай – один из самых почитаемых и любимых во всем мире святых. С молитвами к нему обращаются верующие и неверующие, православные и католики, даже мусульмане и буддисты почитают его
Селинов Петр
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка статьи в РБК в рекордные 43 млрд рублей
Роснефть
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка статьи в РБК в рекордные 43 млрд рублей
Поводом для обращения в Арбитражный суд стал заголовок статьи о том, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме
Общество
Около 30% российских медиков сообщили об указании ставить при ковидной пневмонии другой код болезни
Треть российских медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, сообщили об указаниях руководства в случае диагностирования у пациента ковидной пневмонии ставить в документах код другой болезни
Владимир Жириновский предложил испытать вакцину от коронавируса на заключенных
коронавирус
Владимир Жириновский предложил испытать вакцину от коронавируса на заключенных
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил привлечь к испытанию вакцины от коронавируса заключенных. По его мнению, это поможет ускорить процесс создания вакцины
Кручу, верчу, оштрафовать хочу
режим изоляции
Кручу, верчу, оштрафовать хочу
В Москве семейная пара получила одиннадцать штрафов за нарушение режима самоизоляции на общую сумму 44 тысячи рублей. Супругам было выдано предписание о соблюдении самоизоляции, поэтому свою квартиру они не покидали, но выходили «погулять» на балкон
В законопроекте о воспитании патриотизма у школьников обнаружили ссылку на несуществующую статью Конституции
патриотизм
В законопроекте о воспитании патриотизма у школьников обнаружили ссылку на несуществующую статью Конституции
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о воспитании у школьников патриотизма
Роспотребнадзор отказался от своего требования о соблюдении социальной дистанции в самолетах
самолеты
Роспотребнадзор отказался от своего требования о соблюдении социальной дистанции в самолетах
В России решили отказаться от «антивирусной» рассадки пассажиров в самолетах в связи с пандемией коронавируса. На соблюдении социальной дистанции во время полетов настаивал Роспотребнадзор