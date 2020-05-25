В Петербурге проводится проверка по факту смерти девушки, которой отказали в госпитализации
В петербургском ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Калининского района проводится проверка в связи со смертью 30-летней женщины, которой было отказано в медицинской помощи
В петербургском ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Калининского района проводится проверка в связи со смертью 30-летней женщины, которой было отказано в медицинской помощи. По данным СМИ, Мария Симонова несколько раз вызывала скорую помощь, но врачей так и не дождалась.
Инцидент произошел еще в середине апреля, но известно о нем стало только сейчас. По данным «Фонтанки», 15 апреля Марию Симонову стали беспокоить боли в области почек, отдышка, головокружение и тошнота. Она вызвала скорую помощь, но диспетчер заявила, что врачей отправить к ней не могут, так как больницы сейчас принимают только пациентов с подозрением на коронавирус.
В ночь с 16 на 17 апреля, девушка обратилась в скорую помощь повторно, однако ей снова не смогли помочь «в связи с отсутствием мест в больницах города».
В телефонном разговоре с подругой Симонова рассказала, что врачи предложили ей принять диуретик и это все, что они могут для нее сделать. Позже ей позвонила диспетчер и сказала, что у нее пиелонефрит и ей нужно соблюдать диету. В «скорой» Симоновой также сказали, что везти ее некуда, так как «все больницы переполнены».
17 апреля Симонова перестала отвечать на звонки родителей, которые живут в другом регионе. После приезда родителей дверь в квартире вскрыли и обнаружили девушку без признаков жизни.
Всего от нее было зафиксировано четыре звонка в скорую помощь, последний был сделан 18 апреля в 15:53. Обращения Симоновой переводились на отделение скорой помощи поликлиники № 54 Калининского района.
В администрации Калининского района заверили, что в период с 15 по 30 апреля время прибытия скорой помощи оставалось в пределах нормы и проблем с вызовом бригад не отмечено.