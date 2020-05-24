В аэропорту Симферополя пьяный пассажир устроил дебош и требовал пересадить его в бизнес-класс
В правоохранительных органах сообщили, что 31-летний пассажир из Подмосковья находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал от экипажа разместить его в бизнес-классе
В аэропорту Симферополя пассажир из подмосковной Дубны устроил дебош и требовал пересадить его из экономического класса в бизнес.
В правоохранительных органах сообщили, что 31-летний пассажир из Подмосковья находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал от экипажа разместить его в бизнес-классе. Получив отказ, мужчина стал пытаться «решить вопрос» уже на борту самолета и предлагал членам экипажа деньги. В ответ на требование занять свое место пассажир стал угрожать и оскорблять бортпроводников.
Экипаж вызвал сотрудников полиции, которые попросили дебошира покинуть самолет. Мужчина отказался, поэтому его силой доставили в отдел.
В отношении авиадебошира возбудили административное дело по факту появления в общественных местах в состоянии опьянения. Также проводится проверка по факту нарушения пассажиром статей УК РФ об оскорблении представителя власти и хулиганстве.