25 мая 00:19
Российское правительство выделило 100 млрд рублей пострадавшим от коронавируса регионам
Эти деньги будут распределены между 56 регионами, в которых налоговые и неналоговые поступления по состоянию на начало мая 2020 года оказались ниже, чем в предыдущие два года
Глава правительства Михаил Мишустин распорядился выделить регионам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса, 100 млрд рублей.
Эти деньги будут распределены между 56 регионами, в которых налоговые и неналоговые поступления по состоянию на начало мая 2020 года оказались ниже, чем в предыдущие два года.
Финансовая помощь из центра поможет сбалансировать бюджеты в условиях экономических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.