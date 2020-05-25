Жительницу Москвы дважды оштрафовали за нарушение режима самоизоляции когда она находилась в реанимации
Жительница Москвы Надежда Воронина получила два штрафа за нарушение режима самоизоляции пока находилась в реанимации. В чем заключалось нарушение, неизвестно, так как такие штрафы выписываются гражданам автоматически
Жительница Москвы Надежда Воронина получила два штрафа за нарушение режима самоизоляции пока находилась в реанимации. В чем заключалось нарушение, неизвестно, так как такие штрафы выписываются гражданам автоматически.
Двоюродная сестра пациентки Елена Авакова рассказала «МБХ медиа», что Надежда Воронина попала в больницу 30 апреля с двухсторонней пневмонией, но с отрицательным тестом на коронавирус. Две недели она провела в реанимации. В этот период ей несколько раз звонили из филиала поликлиники № 45, чтобы взять анализы. Женщина им объяснила, что находится в реанимации, однако звонки продолжались.
«О каком нарушении может быть речь, если человек в больнице с 30 мая и по сей день, а в эти даты вообще находился не общей палате, а в реанимации. Диагноз — вирусная пневмония», — возмутилась Авакова.
Сама Надежда Воронина сообщила, что штрафы за нарушение самоизоляции от Главного контрольного управления города она получила 4 и 13 мая. В эти дни женщина находилась в реанимации.
Напомним, ранее уже неоднократно сообщалось о некорректной работе системы «Социальный мониторинг», которая следит за соблюдением гражданами режима обязательной самоизоляции. Так, профессор РУДН, которая уже год прикована к постеле дважды получила штраф за неустановку «Социального мониторинга», а одна семейная пара была оштрафована на 44 тысячи рублей за «прогулки» на своем балконе.