25 мая 00:03
Глава Подмосковья сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений откроются кафе и парикмахерские
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о следующем этапе смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Чиновник сообщил, что в регионе могут в ближайшем будущем открыть рестораны и кафе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о следующем этапе смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Чиновник сообщил, что в регионе могут в ближайшем будущем открыть рестораны, кафе, химчистки и парикмахерские.
Андрей Воробьев заявил, что для возобновления работы на всех указанных объектах необходимо обеспечить меры безопасности, чтобы снизить риск заражения людей коронавирусом.
Когда в Подмосковье возобновят работу предприятия сферы услуг, не сообщается.
Напомним, ранее в Московской области снова начали работать стройки и промышленные предприятия. На втором этапе глава региона с 23 мая отменил пропускной режим, а с 25 мая разрешил открыться Многофункциональным центрам (МФЦ).
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