Следственный комитет закрыл дело о взрыве в УФСБ по Архангельской области
Правоохранительные органы закрыли дело о взрыве в приемной УФСБ по Архангельской области в связи со смертью единственного подозреваемого - 17-летнего Михаила Жлобицкого
Правоохранительные органы закрыли дело о взрыве в приемной УФСБ по Архангельской области в связи со смертью единственного подозреваемого - 17-летнего Михаила Жлобицкого. Напомним, что молодой человек сам подорвал себя на входе в здание ведомства.
Следователи получили результаты по ранее назначенным экспертизам, допросили свидетелей, после чего было вынесено постановление о прекращении дела в связи со смертью подозреваемого, сообщает ТАСС.
Это означает, что дело о теракте и процесс доказывания вины умершего завершается, но обвинение с него не считается снятым. Исключением для продолжения следствия могут стать обстоятельства, требующие защиты честного имени умершего.
Взрыв на входе в здание управления ФСБ России по Архангельской области произошел 31 октября 2018 года. 17-летний Михаил Жлобицкий принес к зданию взрывное устройство и подорвал его вместе с собой на входе. В результате взрыва юноша погиб на месте, а трое сотрудников ФСБ получили ранения.