Жителям Москвы и Московской области пообещали экстремально жаркое лето
Специалисты по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что в первые два летних месяца дневная температура воздуха может подняться до +30 градусов
Метеорологи пообещали жителям Москвы и Московской области экстремальную жару в июне и июле.
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили РИА Новости, что в первые два летних месяца дневная температура воздуха может подняться до +30 градусов. На юге страны ожидается 35-градусная жара.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций России в свою очередь также предупредили об очень жаркой погоде этим летом. В ведомстве также отметили, что аномальная жара может привести к торфяным пожарам в регионах центральной части России.