В Севастополе туристов при въезде будут тестировать на коронавирус за их счет
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город с 15 июня будет готов принимать туристов из других регионов. При этом чиновник предупредил, что отдых в этом году обойдется дороже
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город с 15 июня будет готов принимать туристов из других регионов. При этом чиновник предупредил, что отдых в этом году обойдется дороже, поскольку всем приезжим придется заплатить за въездное тестирование на коронавирус COVID-19.
Михаил Развожаев заявил, что к 1 июня Севастополь точно не откроется, но с 15 июня возможен прием туристов. Отдыхающих будут принимать в ограниченных условиях - с особым режимом работы пляжей, музеев, кафе и т.д.
«Будем потихоньку все запускать, это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже», - заявил Развожаев, слова которого приводит «Вести. Севастополь».
Всех туристов по приезду будут тестировать за их счет на коронавирус, а после сдачи анализов отдыхающие должны будут находиться на самоизоляции и ждать результатов. В случае отрицательного результата туристы смогут продолжить полноценный отдых.