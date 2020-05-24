В России зарегистрировали минимальное число заразившихся COVID-19 за последние три недели
В России за минувшие сутки выявили 8 599 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальное значение за последние три недели. Всего в стране заболевших 344 481 человек. Из них на сегодняшний день выздоровели 113 299 человек
В России за минувшие сутки выявили 8 599 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальное значение за последние три недели. Всего в стране заболевших 344 481 человек. Из них на сегодняшний день выздоровели 113 299 человек.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением болезни, за сутки от коронавируса скончались 153 человека. За весь период наблюдения умер 3 541 человек.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 2 516 новых случаев заражения (всего 163 913), в Московской области - 862 (33 515), а в Петербурге - 384 (13 339).
В Нижегородской области за сутки зарегистрировали 221 случай заражения (8 047), в Дагестане - 113 (4 095), в Ростовской области - 152 (3 569), в Красноярском крае - 146 (3 265), в Калужской области - 123 (3 246).