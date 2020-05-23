Миллиардер Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово»
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, бизнесмен Дмитрий Михальченко и бывший глава ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», заразились коронавирусной инфекцией
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, бизнесмен Дмитрий Михальченко и бывший глава ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.
Правозащитница рассказала, что Андрей Каминов и Зиявудин Магомедов находились в одной камере. Один из них мог заразиться COVID-19 во время проведения следственных действий, а затем заразить сокамерника. Михальченко, предположительно, также заразился в ходе следственных действий.
У миллиардера Магомедова заболевание протекает в легкой форме. Михальченко за пять лет в СИЗО сильно подорвал здоровье, а Каминов болен астмой и ранее болел пневмонией.