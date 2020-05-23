23 мая 16:57
Силовики взяли штурмом отделение Альфа-банка с заложниками
Бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии вошли в захваченное здание банка и задержали злоумышленника. По уточненным сведениям, мужчина требовал встречи с телеведущей Ольгой Бузовой
Фото: Известия
В Москве сотрудники спецслужб взяли штурмом отделение Альфа-банка на Земляном валу, в котором были захвачены заложники.
Захватчиком оказался 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, сообщает Telegram-канал «Московского комсомольца».
По данным РБК, бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии вошли в захваченное здание банка и задержали злоумышленника. По уточненным сведениям, мужчина требовал встречи с телеведущей Ольгой Бузовой. Он заявил, что она у него якобы «что-то украла».
Ранее сообщалось, что захвативший заложников мужчина требовал крупную сумму денег.