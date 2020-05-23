В Москве курьер службы доставки еды захватил заложников в отделении Альфа-банка
Захватчик одет в костюм курьеров Delivery Club, а за спиной у него фирменный рюкзак. При этом злоумышленник заявил, что здание банка заминировано
В Москве неизвестный захватил заложников в отделении Альфа-банка на Земляном валу. Telegram-канала Baza сообщает, что в полицию обратился сотрудник банка и сообщил, что в отделении находится мужчина с бомбой.
Сообщается, что при себе захватчик имеет рюкзак, из которого торчат провода. В заложниках находятся четверо сотрудников банка и один клиент.
Позже Baza сообщила, что захватчик одет в костюм курьеров Delivery Club, а за спиной у него фирменный рюкзак. При этом злоумышленник заявил, что здание банка заминировано.
«Главная дверь заблокирована клиентом. Черный вход открыт. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша — русский, до 35 лет», — рассказал один из очевидцев.
«Московский комсомолец» сообщает, что захватчик потребовал крупную сумму денег.
В свою очередь Telegram-канал LifeShot пишет, что в банке остался уже один заложник, а остальных удалось вывести из помещения. Вокруг здания дежурят сотрудники полиции и экстренных служб.